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لبنان

جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أسفت للمعالجة الموقتة لملف الكهرباء

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:03
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أعربت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، عن أسفها لـ"العتمة الشاملة التي تطال كل المناطق اللبنانية" وللمعالجة الموقتة التي تطال هذا الملف الحساس، مشيرة الى "ان المواطن لم يعد يحتمل أزمات ويكفيه ما يعانيه من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي يحيط به وما يتكبده من عناء في حياته اليومية".
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 ورأت الجمعية "ان الاوضاع تتفاقم سوءا، وعلى كل المسؤولين والافرقاء، وبخاصة النواب للاسراع في ملء الفراغ الرئاسي وانجازه في أقصر وقت ممكن، لان الحل يبدأ من هنا للبدء بإعداد الخطط اللازمة للكهرباء والدواء والاقتصاد عموما".

وفي هذا السياق أكدت الجمعية "ان الدول العربية الشقيقة لم تتوان ولن تتوانى في مساعدة لبنان، وتقدمت بالشكر والامتنان للجزائر لارسالها كميات كبيرة من النفط لرفع العتمة عن لبنان ومساعدته في هذه الازمة، وهذا يترجم العمل العربي المشترك والتعاون والحرص على العلاقات الاخوية بين البلدين".
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