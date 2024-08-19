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لبنان
بالصورة... "حلاق" في مكتب الوزير!
Lebanon 24
19-08-2024
|
10:02
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، من داخل مكتبه في الوزارة.
وكما يبدو في الصورة، فقد استقدم فياض "حلاقاً" إلى مكتبه، بسبب ضغط العمل وخصوصاً بعد أزمة الكهرباء التي تمرّ بها البلاد.
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وليد فياض
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