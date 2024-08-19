Advertisement

لبنان

بالصورة... "حلاق" في مكتب الوزير!

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1236270-638596840383759829.jpg
Doc-P-1236270-638596840383759829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، من داخل مكتبه في الوزارة.
 
 
وكما يبدو في الصورة، فقد استقدم فياض "حلاقاً" إلى مكتبه، بسبب ضغط العمل وخصوصاً بعد أزمة الكهرباء التي تمرّ بها البلاد.
Advertisement
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة وليد فياض يجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
19/08/2024 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاشغال علي حمية اجرى تواصلاً مع وزير الطاقة وليد فياض لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الذي يعمل حالياً على المولدات فكان الجواب : " ما تتكلوا على كهرباء الدولة لايام عدة" (الجديد)
lebanon 24
19/08/2024 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

وليد فياض

حلاق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:41 | 2024-08-19
11:39 | 2024-08-19
11:36 | 2024-08-19
11:31 | 2024-08-19
11:15 | 2024-08-19
11:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24