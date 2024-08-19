بالصورة... "حلاق" في مكتب الوزير!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، من داخل مكتبه في الوزارة.

وكما يبدو في الصورة، فقد استقدم فياض "حلاقاً" إلى مكتبه، بسبب ضغط العمل وخصوصاً بعد أزمة الكهرباء التي تمرّ بها البلاد.