رستم: ميقاتي حريص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره

استنكر النائب الدكتور أحمد رستم "الهجوم على دولة الرئيس نجيب ميقاتي في وقت يشهد لبنان تحديات جمة وتحولات سياسية دقيقة وطبول الحرب في الجنوب تقرع".

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وخلال استقباله وفوداً شعبية في دارته في بلدة عين الزيت في عكار، أكد رستم أن "الرئيس ميقاتي الحريص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره يعمل بجدية وتفانٍ إلى جانب دولة الرئيس نبيه بري مع كل من يلتقيهم من المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع لا سيما في الجنوب، ورغم الانتقادات والهجمات التي يتعرض لها، يبقى الرئيس ميقاتي يجد في الدعم الدولي ما يعزز موقفه، الأمر الذي يراه رستم ضرورة ومفيداً للحفاظ على وحدة المؤسسة الحكومية في هذه الفترة الضاغطة".واضاف:"تقديراً لكل هذه الجهود والمواقف البارزة، فانه من الاهمية بمكان دعم دولة الرئيس ميقاتي في مساعيه للحفاظ على ما تبقى من استقرار في لبنان, فالحكمة ليست فقط في القرارات التي تُتخَذ، بل في القدرة على تحكيم الأزمات وتوجيهها نحو الضوء نهاية النفق".كما دعا رستم "جميع الأطراف السياسية إلى تبني نهج الحوار البناء والتعاون المثمر للخروج من الأزمات الحالية"، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لدولة الرئيس ميقاتي لمواصلة مهامه بنجاح".