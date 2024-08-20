دبوسي: نتواصل مع العالم بفضل حكومة ميقاتي

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رأى رئيس غرفة طرابلس الكبرى توفيق دبوسي انه "في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، ما زال البلد قادرا على الحفاظ على التواصل مع دول العالم بفضل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تبذل جهودا مضنية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها".واضاف خلال لقاء صباحي مع الاعلاميين في طرابلس: "ومع تنامي أزمة الكهرباء، تحرك الرئيس ميقاتي لإعادة تغذية لبنان بالفيول بالتعاون مع العراق والجزائر، حيث جاءت مبادرة الجزائر بتزويد لبنان بالفيول مؤشرًا على استمرار الدعم العربي للبنان".