طقس آب يتغيّر: ضباب وغيوم ورياح ناشطة.. ماذا عن درجات الحرارة؟

طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين ٢٥ و ٣٣، طرابلس بين ٢٣ و ٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة .
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل ، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة .
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار درجات الحرارة و مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها ، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.