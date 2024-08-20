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لبنان

طقس آب يتغيّر: ضباب وغيوم ورياح ناشطة.. ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:21
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طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين ٢٥  و ٣٣، طرابلس بين ٢٣ و ٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة .
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الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل ، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة .
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل.
الخميس:  قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار درجات الحرارة و مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:  غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها ، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
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