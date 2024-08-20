فرق إسعاف وقوى أمنيّة... إشكال حصل بين لبنانيين وسوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول إشكال بين لبنانيين وسوريين على الطريق الذي يربط عين بعال بالبازورية شرق مدينة صور.

وبحسب المعلومات، استُخدمت آلات حادة في الإشكال، وأُصيب شخصان على الأقل بجروحٍ، بينما حضرت فرق الإسعاف والقوى الأمنيّة إلى المكان.