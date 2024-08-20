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لبنان

رداً على "‏غارة دير قانون رأس العين".. "حزب الله" قصف مقر الفرقة 146 في جعتون بـ"الكاتيوشا"

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:24
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين، قصف مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".‏
 
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