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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين، قصف مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".‏