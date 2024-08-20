مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، حيث تم عرض لتطورات للأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والأمنية فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لمواكبة الأوضاع الراهنة.بعد اللقاء، قال الوزير مولوي: "كما العادة الزيارة لدولة الرئيس نبيه بري هي لوضعه في الاجواء التي تقوم بها وزارة الداخلية سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد عمل البلديات خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويمر بها كل لبنان والجنوب والبقاع. كل لبنان هو واحد.وأضاف: "وضعنا دولة الرئيس بري في أجواء عمل القوى الامنية وإهتمامها بالمناطق التي يحصل فيها النزوح حيث يجب ان تبقى الدولة واجهزتها موجودة الى جانب المواطنين الصامدين والنازحين خاصة النازحين الذين أغلبهم ما زالوا في مناطق الجنوب. نحن نحيي صمود اللبنانيين وصمود أهل الجنوب وكل لبناني متمسك بأرضه ووطنه ومنزله، وجميعنا يجب أن يبقى متمسكا بوطنه".وتابع: "كما وضعنا دولته، في أجواء عمل البلديات وكيفية القيام بدورها في هذه الظروف الصعبة وفي كيفية قيامنا بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات عبر الموارد المتعددة التي يمكن أن نؤمنها للبلديات للإستمرار القيام في عملها".وختم مولوي: "كما تداولنا مع دولة الرئيس في موضوع الكهرباء والجهد الكبير الذي يقوم به دوله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإستجرار المواد الضرورية لتوليد الكهرباء خاصة من العراق ومن دول أخرى لا سيما الجزائر. كما استعرضنا أيضا الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة".