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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير النمسا مودعا

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:57
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير النمسا في لبنان René Paul Amry، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.
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