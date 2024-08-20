تأجيل زيارة الوزير فياض الى الكورة

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، انه "بسبب الظروف الراهنة، سوف يؤجل الوزير فياض زيارته الى منطقة الكورة التي كانت مقررة يوم الخميس في 22 آب، وسيعلن الموعد الجديد لاحقا ".

Advertisement