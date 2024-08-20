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لبنان
تأجيل زيارة الوزير فياض الى الكورة
Lebanon 24
20-08-2024
|
09:32
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، انه "بسبب الظروف الراهنة، سوف يؤجل الوزير فياض زيارته الى منطقة الكورة التي كانت مقررة يوم الخميس في 22 آب، وسيعلن الموعد الجديد لاحقا ".
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