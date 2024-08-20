حاولت اعتراض مسيّرات "الحزب".. طائرات حربية حلّقت فوق أجواء الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان24" أن طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الجنوب.

وحسب المعلومات قامت هذه الطائرات بإلقاء بالونات حرارية في محاولة منها لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لـ"حزب الله" التي اخترقت أجواء الاراضي المحتلة.