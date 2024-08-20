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لبنان

جنبلاط عرض آخر التطورات مع بلاسخارت

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:32
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التقى رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى عرض لآخر التطورات.
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جنبلاط

بلاسخارت

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