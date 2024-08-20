جنبلاط عرض آخر التطورات مع بلاسخارت

التقى رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى عرض لآخر التطورات.

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