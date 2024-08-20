مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



ليس مجافاة للواقع ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لم ينضج إن لم نقل إن جهود تحقيقه قد فشلت حتى الآن.



هذه هي الخلاصة التي خرجت بها محادثات رأس الدبلوماسية الأميركية في تل أبيب المحطة الأولى له في جولة اقليمية.

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ذلك ان لقاء انتوني بلينكن وبنيامين نتيناهو الذي استمر ثلاث ساعات اصطدم بتصلب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتمسكه بشروطه التعجيزية والتعطيلية المرتبطة خصوصا بمحور فيلادلفيا والأسرى وعودة النازحين والانسحاب من القطاع.



وانعكاسا لهذا التصلب استبقت وسائل الإعلام العبرية وصول الوزير الأميركي إلى (العلمين) شمال مصر صباح اليوم بإعلانها ان المفاوضات التي كانت مقررة في القاهرة بين الأميركيين والمصريين والقطريين والإسرائيليين قد ارجئت حتى نهاية الاسبوع بسبب عدم إحراز تقدم في الاتصالات والمشاورات.



وبدا بلينكن محابيا لنتنياهو عندما قال ان الأخير قبل الاقتراح الأميركي لسد الفجوات راميا الكرة في ملعب حركة حماس وداعيا إياها إلى القبول به ولذلك سيدعو الوسطاء العرب خلال زيارته لمصر وقطر بالضغط على الحركة لهذه الغاية.



إلا ان حركة حماس انتقدت حديث الوزير الأميركي عن قبول نتنياهو الاقتراح الأميركي المحدث مشيرة إلى ان هناك مقترحا وافقت عليه ولا يحتاج سوى إلى تطبيقه ودعت الادارة الأميركية الى التراجع عن انحيازها الأعمى لمجرمي الحرب الصهاينة.



ومع تراجع منسوب التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة تنامت المخاوف من تصعيد خطير ليس في القطاع فقط بل على جميع الجبهات.



وعلى خط هذا التصعيد العدواني جاءت الغارات الإسرائيلية الليلية على مناطق في البقاع والتي أدت إلى سقوط احد عشر جريحا وفق آخر حصيلة اعلنت اليوم



في المقابل ردت المقاومة صباحا على هذا العدوان واطلقت نحو مئة صاروخ على مقرات عسكرية إسرائيلية في الجولان وسهل الحولة.







مقدمة نشرة أخبار الـ "أم تي في"



مفاوضات غزة تترنح، بين الشروط والشروط المضادة.



فرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو اعلن ان اسرائيل لن تنسحب من محوري نتساريم وفيلادلفيا تحت اي ظرف. ومع ان الموقف الاسرائيلي ينسف المفاوضات من الاساس، فان الرئيس الاميركي جو بايدن حمل حركة حماس مسؤولية فشل المفاوضات، معتبرا انها تتراجع عن خطة الهدنة المطروحة مع اسرائيل.



ارتفاع منسوب التشاؤم، لم يحمل وزير الخارجية الاميركية على ان يفقد الامل، فهو انتقل من اسرائيل الى مصر محاولا احداث خرق في الجدار المسدود. في لبنان، التصعيد سيد الموقف ميدانيا.



فبعد الغارات الاسرائيلية على البقاع واستهداف عناصر من حزب الله، قصف حزب الله تجمعات عسكرية في اسرائيل ما ادى الى اندلاع حرائق في عدة مناطق شمال اسرائيل.



في هذا الوقت لفتت الرسالة التي وجهتها حركة حماس الى حزب الله وشددت فيها على انه حان الوقت لان يتحرك محور المقاومة والعمل لزوال اسرائيل من الوجود.



واضافت حماس في الرسالة انها متيقنة من ان الحزب سيؤدي مهمته بكل جدارة.



فبأي حق تدرج حركة حماس لبنان في محور المقاومة؟ ومن نصبها منظمة دولية تصنف الدول و الامم كما تشاء؟ وهل تتذكر حركة حماس عندما توجه رسالة الى حزب الله ان هناك دولة اسمها الدولة اللبنانية، وان هذه الدولة لا سواها مسؤولة عن قرار الحرب والسلم؟



لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والامنية البداية من فضائح الكهرباء المدوية.



فآلاف اطنان الفيول محتجزة من قبل شركة MEP لآل الخياط في معملي الزوق والجية، فيما اللبنانيون يعانون العتمة. ابتزاز, وتشبيح, واطفاء معامل منذ سنتين و38 مليون دولار طارت.





ليس مجافاة للواقع ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لم ينضج إن لم نقل إن جهود تحقيقه قد فشلت حتى الآن.هذه هي الخلاصة التي خرجت بها محادثات رأس الدبلوماسية الأميركية في تل أبيب المحطة الأولى له في جولة اقليمية.ذلك ان لقاء انتوني بلينكن وبنيامين نتيناهو الذي استمر ثلاث ساعات اصطدم بتصلب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتمسكه بشروطه التعجيزية والتعطيلية المرتبطة خصوصا بمحور فيلادلفيا والأسرى وعودة النازحين والانسحاب من القطاع.وانعكاسا لهذا التصلب استبقت وسائل الإعلام العبرية وصول الوزير الأميركي إلى (العلمين) شمال مصر صباح اليوم بإعلانها ان المفاوضات التي كانت مقررة في القاهرة بين الأميركيين والمصريين والقطريين والإسرائيليين قد ارجئت حتى نهاية الاسبوع بسبب عدم إحراز تقدم في الاتصالات والمشاورات.وبدا بلينكن محابيا لنتنياهو عندما قال ان الأخير قبل الاقتراح الأميركي لسد الفجوات راميا الكرة في ملعب حركة حماس وداعيا إياها إلى القبول به ولذلك سيدعو الوسطاء العرب خلال زيارته لمصر وقطر بالضغط على الحركة لهذه الغاية.إلا ان حركة حماس انتقدت حديث الوزير الأميركي عن قبول نتنياهو الاقتراح الأميركي المحدث مشيرة إلى ان هناك مقترحا وافقت عليه ولا يحتاج سوى إلى تطبيقه ودعت الادارة الأميركية الى التراجع عن انحيازها الأعمى لمجرمي الحرب الصهاينة.ومع تراجع منسوب التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة تنامت المخاوف من تصعيد خطير ليس في القطاع فقط بل على جميع الجبهات.وعلى خط هذا التصعيد العدواني جاءت الغارات الإسرائيلية الليلية على مناطق في البقاع والتي أدت إلى سقوط احد عشر جريحا وفق آخر حصيلة اعلنت اليومفي المقابل ردت المقاومة صباحا على هذا العدوان واطلقت نحو مئة صاروخ على مقرات عسكرية إسرائيلية في الجولان وسهل الحولة.مفاوضات غزة تترنح، بين الشروط والشروط المضادة.فرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو اعلن ان اسرائيل لن تنسحب من محوري نتساريم وفيلادلفيا تحت اي ظرف. ومع ان الموقف الاسرائيلي ينسف المفاوضات من الاساس، فان الرئيس الاميركي جو بايدن حمل حركة حماس مسؤولية فشل المفاوضات، معتبرا انها تتراجع عن خطة الهدنة المطروحة مع اسرائيل.ارتفاع منسوب التشاؤم، لم يحمل وزير الخارجية الاميركية على ان يفقد الامل، فهو انتقل من اسرائيل الى مصر محاولا احداث خرق في الجدار المسدود. في لبنان، التصعيد سيد الموقف ميدانيا.فبعد الغارات الاسرائيلية على البقاع واستهداف عناصر من حزب الله، قصف حزب الله تجمعات عسكرية في اسرائيل ما ادى الى اندلاع حرائق في عدة مناطق شمال اسرائيل.في هذا الوقت لفتت الرسالة التي وجهتها حركة حماس الى حزب الله وشددت فيها على انه حان الوقت لان يتحرك محور المقاومة والعمل لزوال اسرائيل من الوجود.واضافت حماس في الرسالة انها متيقنة من ان الحزب سيؤدي مهمته بكل جدارة.فبأي حق تدرج حركة حماس لبنان في محور المقاومة؟ ومن نصبها منظمة دولية تصنف الدول و الامم كما تشاء؟ وهل تتذكر حركة حماس عندما توجه رسالة الى حزب الله ان هناك دولة اسمها الدولة اللبنانية، وان هذه الدولة لا سواها مسؤولة عن قرار الحرب والسلم؟لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والامنية البداية من فضائح الكهرباء المدوية.فآلاف اطنان الفيول محتجزة من قبل شركة MEP لآل الخياط في معملي الزوق والجية، فيما اللبنانيون يعانون العتمة. ابتزاز, وتشبيح, واطفاء معامل منذ سنتين و38 مليون دولار طارت.

مقدمة نشرة أخبار قناة "المنار"



عجزوا عن اقناع بنيامين نتنياهو بمقترح بايدن للحل او فرضه عليه، فبدلوا المقترح وفق الرغبة الصهيونية ليعطوا نتنياهو صك براءة ويزوروه بمسمى "موافقة"..



انه النفاق الاميركي والشراكة بالخداع السياسي الى جانب الشراكة الكاملة بحرب الابادة ضد الفلسطينيين، ما بلور صيغة جديدة مختلفة تماما عن تلك التي قدمها بايدن سابقا ووافقت عليها حماس في الثاني من يوليو – تموز الماضي، وهو ما اعتبرته حماس انقلابا اميركيا على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، واستجابة ورضوخا أمريكيا لشروط نتنياهو الجديدة، مجددة التزامها بإعلان بايدن، وداعية الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبوله..حتى ان الشروط الصهيونية المرعية اميركيا لم تحتملها مصر التي اعلنت رفضها الكامل لشروط تل ابيب حول معبر فلاديلفيا..



ومع هذا التعنت الصهيوني والمكر الاميركي فان المباحثات حول تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار قد عبرت الى منعطف جديد أكثر سوءا، وانفضحت الحيل السخيفة وتبادل الادوار بين واشنطن وتل ابيب، ولم يعد لاحد في هذا العالم حجة بتحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية، حتى ان بعض الصهاينة من خبراء وسياسيين قد حملوا شروط نتنياهو وكذبه المسؤولية عن فشل المفاوضات وعما ستؤول اليه الامور من تعريض حياة اسراهم ومستقبل كيانهم للخطر – كما قال الجنرال الصهيوني الشهير اسحاق بريك..



اما العارفون بحقيقة الصهيوني والاميركي وخدعتهما لشراء الوقت، فقد باعوا جماجمهم لله واكملوا المهمة في الميدان مكبدين الصهيوني المزيد من الخسائر فوق رمال غزة..



وفوق الصخور اللبنانية تتكسر كل يوم امواج التهويل من وزراء حكومة نيتنياهو بضربة استباقية على لبنان، او توسيع الحرب معه، فالحقيقة انه لا يمكن مواجهة حزب الله وليس لدى الجيش العبري القدرة على الحسم معه بحسب المحلل العسكري الصهيوني الون بن دفيد ..



وبحسب رسالة المقاومة الفلسطينية الى المقاومة اللبنانية فان الجيش العبري الغارق في وحل غزة، كيف له ان يواجه ويقاتل في لبنان؟ ومن هذا المشهد الممتد على مدى شهور من شراكة الجهاد والتضحية والشموخ والصبر، فان العمل المشترك لتحرير كامل التراب الفلسطيني قد حان وقته، كما جاء في رسالة المقاومين الفلسطينيين...





مقدمة نشرة أخبار الـ "أو تي في"



بعد أيام من التصريحات الإيجابية، المصرة على إمكان التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، سحب الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله في الساعات الأخيرة، ملقيا باللوم على حركة حماس، التي سارعت الى وصف كلامه بالادعاءات المضللة، في وقت كانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني تشديده على ان الوقت في صالح طهران، وأن العدو يجب ان ينتظر ردا محسوبا ودقيقا، وان انتظاره قد يكون طويلا.



وفي سياق متصل، عمم الاعلام الحربي في حزب الله، رسالة موجهة من المقاومة الفلسطينية إلى المقاومة الاسلامية في لبنان، جاء فيها أن إسرائيل تقف على أطراف أصابعها ويتملكها الخوف والانتظار المؤلم المكلف.



وأضافت الرسالة التي توجهت ايضا الى السوريين والعراقيين واليمنيين: حان اليوم أيها الأبطال المجاهدون، وقت التقدم نحو فتح باب خيبر من جديد، والعمل على زوال إسرائيل من الوجود.



اما على الخط الداخلي اللبناني، فالترقب سلاح الدولة الوحيد. وعلى خط القوى السياسية، جدد التيار الوطني الحر تمسكه بوجوب القيام بكل ما يمكن لإبعاد الحرب عن لبنان وعدم ربطه بحروب إقليمية، أما إذا أراد العدو مهاجمة لبنان وتوسيع إعتداءاته عليه فلا نقاش بالوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مواجهة إسرائيل.



وفي سياق آخر، وجهت الهيئة السياسية في التيار رسالة صارمة في الشأن الحزبي، مؤكدة مجددا أن أي نقاش يتم داخل أروقة التيار وليس في المؤتمرات الصحافية والمبادرات الإستعراضية والإعلامية التي لا توصل الى نتيجة، ولا يتم من خلال التغيب الدائم المتعمد حتى تاريخه عن إجتماعات المجلس والهيئة السياسية في التيار.







مقدمة نشرة أخبار الـ "أل بي سي"



فيما وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن يواصل جولته، واليوم محطته القاهرة، يبدو ان التصعيد هو سيد الموقف ومؤشر الإخفاقات أعلى من مؤشر النجاحات.



فالجانب الأميركي تعرض لهجوم سياسي من حركة حماس التي اعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، "مضللة"، كما تعرض لنكسة من رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي قال بعد ساعات من لقاء بلينكن "لن ننسحب من نتساريم وفيلادلفيا وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس ".



في ملف الأسرى ، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه انتشل جثث ست رهائن من منطقة خان يونس الليلة الماضية، وبعودة الجثث الست، يتبقى 109 رهائن يعتقد أنهم لا يزالون في

غزة، وأن نحو ثلثهم لاقوا حتفهم ولا يزال مصير البقية مجهولا، وفق ما تقول إسرائيل.



في ملف آخر، جاء صاعقا الموقف الإيراني من الرد على اغتيال اسماعيل هنيه في طهران، المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني اعتبر أن " الوقت في صالحنا وفترة الانتظار لهذا الرد قد تكون طويلة" .



على الجبهة مع لبنان ، مؤشر تصعيدي يخشى معه أن تكون قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله تتفلت اكثر فأكثر: إسرائيل تضرب مجددا في العمق وتحديدا في منطقة بعلبك، وتقول انها تستهدف مخازن ومستودعات للحزب والحزب يرد بقصف في الجولان.



في الملفات الداخلية المعيشية، كل الأنظار إلى انتظار الفيول الجزائري لرؤية بصيص الكهرباء ، في وقت يبدأ مدعي عام التمييز اعتبارا من الغد الاستماع للمعنيين في قطاع الكهرباء على خلفية الازمة الاخيرة.







مقدمة نشرة أخبار قناة "الجديد"



ثبت بجرم الإبادة تسجيل الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في غزة وبتأكيد صادر عن الأمم المتحدة. أما الأعراض فظهرت على دماغ السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية بدعوته الى أن يمحى مبنى الأمم المتحدة من على وجه الأرض بعدما هدد "بقبع" أمينها العام ومزق ميثاقها على مرأى الأمم.



وخير مندوب عن كيان قام على الجماجم واحترف المذبحة مثل الوجه الحقيقي لنظام عنصري يعتاش على الدماء وعلى الإبادة الجماعية والفصل العنصري وبالأمصال عينها ظهرت الأهداف الحقيقية للحرب على غزة فبنيامين نتنياهو المصاب "بجدري" التعطيل المطلق قال: لن نقبل مقترحا يتضمن إنهاء الحرب.



نقطة انتهى .. وكل ما يتم التداول به من مقترحات, أجهضها الطاغية نتنياهو بضربات قاضية فيما الوزير الجوال بين عاصمة وأخرى حفر ممرا آمنا من تل أبيب إلى القاهرة ومنها إلى الدوحة ليرمي الكرة في ملعب الوسطاء عبر ممارسة الضغط على حماس للقبول بالمقترح متكئا على موقف رئيسه جو بايدن الذي كرر فيه اتهام الحركة بالتعطيل.



وبالرد المبرم جددت لجان المقاومة في فلسطين تمسكها بما تم الاتفاق عليه في الثاني من تموز معطوفا على قرار مجلس الأمن وما عدا ذلك فلن يكون هناك أي اتفاق وما لم يحصل عليه العدو وحلفاؤه بالمذابح والمجازر لن يحصل عليه عبر المفاوضات.



فضل بنيامين نتنياهو قانون "هنيبعل" على تحرير أسراه فاستلم اليوم ستة منهم عادوا أمواتا في التوابيتوارتفعت أصوات الداخل تحذره من أن الساعة الرملية على وشك الانتهاء وأن كل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل لصفقة وعارضها نتنياهو في حين نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن والدة أحد الأسرى أن رئيس الشاباك أبلغها باستحالة عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية.



من لسان المجتمع الإسرائيلي أدين نتنياهو بإجهاض الصفقة وهو غير مستعد لدفع أثمانها التي ستغرقه في وحول السجون والفشل الدبلوماسي الذي لم يعلنه أنتوني بلينكن صراحة وضعه في خانة الأجواء الإيجابية.



وما بين العنوانين رفع وزير الحرب يوآف غالانت سقف الحرب مجددا فوق الشمال وبعد الضربة التي سماها بالاستباقية ليل أمس في مناطق لبنانية متفرقة وصولا إلى البقاع أعلن أن مركز الثقل ينتقل بشكل تدريجي من الجنوب إلى الشمال و"يا هلا ومرحب" جاءت على شكل رسالة من المقاومة الفلسطينية إلى المقاومة الإسلامية قالت فيها إن العدو المذعور في شوارع القطاع وأزقته يقف على أطراف أصابعه يتملكه الخوف والانتظار المؤلم للأيام والليالي والميدان وفي الرسالة بما يشبه كلمة السر للتقدم نحو فتح باب خيبر من جديد والعمل على زوال "إسرائيل" من الوجود.



قطعت تل أبيب الطريق أمام الصفقة ونتنياهو زرع الألغام بين ممرين فيلادلفيا ونتساريم واعتبرهما أصولا عسكرية وسياسية استراتيجية وأبلغ بلينكن بهذا لتنتهي المفاوضات بأرضها ويعلو قرع الطبول واستدراج عروض الحرب على أبواب معركة المعركة الانتخابية الرئاسية والتي حشد لها الديمقراطيون خمسين ألف مندوب في مهرجان انتخابي شارك فيه أعلام السياسة والفن والإعلام وتوعدت فيه المرشحة كامالا هاريس غريمها دونالد ترامب بالخسارة .



فيما حضرت غزة هادرة على بر شيكاغووهتفت في حديقة المؤتمر الخلفية : لا يمكنكم الاختباء وأنا أتهمكم بإبادتي الجماعية.



