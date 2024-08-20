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لبنان

أطلت بالأبيض.. وئام وهاب يحتفل بعقد قران ابنته شاهدوا الصور

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:42
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احتفل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب بكتب كتاب ابنته المحامية رين وهاب.

وأطلت رين بفستان أبيض إلى جانب عريسها حيث حملت على الأكف.

وانتشرت صور وفيديوهات من المناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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كما نشر وهاب صورة لعقد القران عبر حسابه على منصة "اكس" وعلّق عليها قائلا : "اليوم وفي ظروف صعبة تمر على بلدنا عقدنا قران الحبيبة رين".

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