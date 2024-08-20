وسط انتقاد أميركي لنتنياهو.. بلينكن من الدوحة: نرسل الرسائل لإيران و "الحزب"

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جولة شملت مباحثات في مصر وإسرائيل للدفع بمقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.



وتزامنا مع وصول بلينكن إلى الدوحة، قال مسؤول أميركي كبير يرافقه في جولته إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتشددة" بشأن غزة وما يخص التوصل إلى وقف إطلاق النار، غير بناءة وتهدد سير المحادثات، وفق تعبيره.

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من جهته، أدلى بلينكن بتصريحات من العاصمة القطرية أشار خلالها إلى أن أن أميركا تعمل عل سدّ الفجوات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت بلينكن إلى أن خطر التصعيد في المنطقة يتصاعد يوما بعد يوم، لافتا إلى أن على كل الأطراف تقديم المرونة اللازمة للبدء بتنفيذ اتفاق غزة.

وأضاف: "نحن متحدون بعملنا مع الأطراف للتوصل لهذه الصفقة ومصر وقطر تتواصلان مع حماس مباشرة سعيا لإقرار الصفقة".

وقال: "في الأيام القادمة سنعمل ما بوسعنا لإشراك حماس بخطة تنفيذ الاتفاقن مشيرًا إلى أنه سمع من نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات"، آملا أن تقوم حماس بالمثل.

وأكّد بلينكن أن اتفاق غزة سيؤدي إلى التهدئة في لبنان ومع الحوثيينن لافتا إلى أنّه "نرسل الرسائل لإيران و حزب الله للحدّ من التصعيد".