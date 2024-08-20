غارات عنيفة على بلدات في بعلبك

Advertisement استهدفت غارات إسرائيلية بلدات النبي شيت، بوداي والناصرية في البقاع.

وقد أفادت وزارة الصحة عن سقوط شهيد وإصابة 20 جريحاً من ضمنهم 8 أطفال في حصيلة غير نهائية.