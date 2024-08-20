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لبنان

غارات عنيفة على بلدات في بعلبك

Lebanon 24
20-08-2024 | 17:32
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استهدفت غارات إسرائيلية بلدات النبي شيت، بوداي والناصرية في البقاع.
وقد أفادت وزارة الصحة عن سقوط شهيد وإصابة 20 جريحاً من ضمنهم 8 أطفال في حصيلة غير نهائية.
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