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لبنان

استهداف سيارة في بيت ليف.. وسقوط اصابة

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:47
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف، صباح اليوم بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى وقوع إصابة نتيجة الاستهداف، تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.
 
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