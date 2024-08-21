استهداف سيارة في بيت ليف.. وسقوط اصابة

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف، صباح اليوم بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الأولية الى وقوع إصابة نتيجة الاستهداف، تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.