Advertisement

لبنان

أسئلة غربية عن تصعيد "حزب الله" ورده

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-08-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1236930-638598248675894080.JPG
Doc-P-1236930-638598248675894080.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مصادر مطلعة أن اسئلة بعض الديبلوماسيين الغربيين لعدد من حلفاء "حزب الله" بشأن المسار الذي ينوي الحزب اعتماده في الايام والاسابيع المقبلة، قد ازدادت خلال الايام الماضية، وأن الاسئلة او الاستفسارات تتركز حول امكانية تراجع الحزب عن التصعيد او اقله انتهاء موجة الغضب التي ظهرت بعد اغتيال القيادي فؤاد شكر ما يعني ان الرد قد يكون محدودا".
Advertisement
وبحسب المصادر فان "حزب الله" يتعمد عدم البوح بأي معلومة حتى داخل الاطر التنظيمية التي تجهل الغالبية العظمى من القيادات فيها، كيفية الرد وتوقيته".
وفي سياق متصل، لُوحِظَ أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يستخدم منذ 8 تشرين الأوّل الماضي سلاح البحريّة ضدّ "حزب الله" خلافا لما جرى في حرب تموز عام 2006.
وأشار مرجع عسكريّ في هذا السياق، إلى أنّ هناك خشية إسرائيليّة من إدخال السفن الحربيّة في المعارك الدائرة في الجنوب، لأنّ "حزب الله" لديه قدرات كبيرة لاستهدافها.
وأضاف المرجع أنّ إدخال العدوّ لسلاح البحريّة يتمّ في حالة توسّع الحرب والحصار البحري، وحاليّاً تخوض إسرائيل حرباً جويّة إستخباراتيّة لاستهداف أبرز الشخصيّات في "حزب الله".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-21
04:11 | 2024-08-21
04:24 | 2024-08-21
04:20 | 2024-08-21
04:06 | 2024-08-21
04:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24