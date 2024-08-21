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لبنان

اشكال وتضارب في الكورة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:11
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تطور اشكال بين المدعو "م.غ" و "ن.ف" داخل احدى المجمعات السكنية في بلدة البرقاشية - ضهر العين الكورة، بسبب خلافات شخصية، الى عراك وتضارب بالايدي ما ادى الى اصابة المدعو "ن.ف" ليتم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى الهيكلية لتلقي العلاج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور توجهت دورية من الجيش والمخابرات الى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة.
 
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