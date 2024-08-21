"الحزب" يتكفل بالسوريين؟

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ازداد في الاسابيع الفائتة عدد الضحايا المدنيين من النازحين السوريين الذين يتعرضون لاستهداف من قبل الطائرات الحربية والمسيّرات الاسرائيلية، ما طرح اسئلة حول مصير عائلات هؤلاء الضحايا.وبحسب مصادر مطلعة فإنه من المرجح ان يقوم "حزب الله"، وضمن اطار برامج الرعاية التي يخصصها للمتضررين من الحرب الحالية مع اسرائيل، بدعم ومساعدة العائلات السورية التي خسرت أفرادا من اسرتها.وتضيف المصادر ان الحزب يساعد ايضا من خلال الهيئة الصحية الاسلامية التابعة له بتأمين تكاليف العلاج للجرحى غير اللبنانيين والذين لا يمتلكون القدرة على الاستشفاء.