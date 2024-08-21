بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.. حزب الله يرد على قصف البقاع

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏اعتداء ‏الجيش الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف عناصر الحزب اليوم قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا. ‏

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