Advertisement

لبنان

حمادة: ماضون قدما في معركة إسناد المظلومين

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1237032-638598385796278730.jpg
Doc-P-1237032-638598385796278730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "أكاذيب وألاعيب الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من أذناب، من دول غربية وبعض الدول العربية، لن تنطلي علينا ولن تنجح محاولتهم في اعطاء الفرصة للعدو لينجز ما لم يستطع ان ينجزه خلال الأشهر العشرة التي مضت".
Advertisement

وخلال تشييع في الهرمل، شدد حمادة على "على المضي قدما في معركة إسناد المظلومين والمقاومين في فلسطين وسننتقم لقادتنا وشهدائنا وللنساء والأطفال".
 
اضاف  : "ان كل ما تحاول اميركا أن تسوقه من خلال المفاوضات لن يمر، وإن كانت في محاولاتها تريد الإلتفاف علينا لتخفف من ردنا على جرائم العدو الإسرائيلي، فإن ما نشهده في الكيان المؤقت من خوف ورعب، يثبت أننا قادرون، وأننا سننتصر كما في العامين 2000 و 2006".

وختم حمادة قائلا: "اننا في سياق الإعداد, وان قوتنا واقتدارنا بلغت مبلغا عظيما يخيف عدونا، وأننا سننجز الوعد ونحقق النصر".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2024-08-21
04:30 | 2024-08-21
07:21 | 2024-08-21
07:21 | 2024-08-21
07:15 | 2024-08-21
07:14 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24