حمادة: ماضون قدما في معركة إسناد المظلومين

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أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "أكاذيب وألاعيب الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من أذناب، من دول غربية وبعض الدول العربية، لن تنطلي علينا ولن تنجح محاولتهم في اعطاء الفرصة للعدو لينجز ما لم يستطع ان ينجزه خلال الأشهر العشرة التي مضت".وخلال تشييع في الهرمل، شدد حمادة على "على المضي قدما في معركة إسناد المظلومين والمقاومين في فلسطين وسننتقم لقادتنا وشهدائنا وللنساء والأطفال".اضاف : "ان كل ما تحاول اميركا أن تسوقه من خلال المفاوضات لن يمر، وإن كانت في محاولاتها تريد الإلتفاف علينا لتخفف من ردنا على جرائم العدو الإسرائيلي، فإن ما نشهده في الكيان المؤقت من خوف ورعب، يثبت أننا قادرون، وأننا سننتصر كما في العامين 2000 و 2006".وختم حمادة قائلا: "اننا في سياق الإعداد, وان قوتنا واقتدارنا بلغت مبلغا عظيما يخيف عدونا، وأننا سننجز الوعد ونحقق النصر".