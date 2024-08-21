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لبنان

للمثول أمام النيابة العامة.. مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان في قصر العدل

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:15
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بناءً على تحرّك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أزمة الكهرباء الأخيرة، وصل ظهر اليوم، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلى قصر العدل للمثول أمام النيابة العامة التمييزية في ملف الفيول والكهرباء. (الجديد)
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