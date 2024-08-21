المفتي سوسان تفقد مكان اغتيال المقدح: صيدا ستبقى صامدة في وجه العدو الإسرائيلي

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تفقد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مكان اغتيال القيادي في حركة "فتح" - كتائب شهداء الأقصى" في منطقة الفيلات - صيدا، مؤكدا أن "صيدا ومخيماتها الفلسطينية ستبقى موحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي".وقال المفتي بعد أن إطمئن الى سكان المنطقة: "هذا العدو الغاشم والظالم الذي يقتل الاطفال والنساء والشيوخ ويقصف أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين، مساجد وكنائس في غزة، لم يتورع عن إستهداف منطقة الفيلات قرب مسجد الإمام علي وهذا أمر مدان ومستنكر".واكد ان "صيدا مدينة الرجولة والبطولة والصامدة في وجه كل اعتداء ستبقى قوية عزيزة برجالها"، وحيّا "كل الشهداء والاخوة في مخيم عين الحلوة الذين يقفون اليوم صامدين مع أهل صيدا بوجه هذا الإعتداء الغاصب"، كما حيا "أبناء الجنوب الصامدين المقاومين".