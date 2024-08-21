المفتي سوسان: صيدا ستبقى صامدة

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تفقد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مكان جريمة اغتيال القيادي في حركة "فتح" - كتائب شهداء الأقصى" في منطقة الفيلات - صيدا، مؤكدا أن "صيدا ومخيماتها الفلسطينية ستبقى موحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي".وقال بعد أن إطمئن الى سكان المنطقة: "هذا العدو الغاشم والظالم الذي يقتل الاطفال والنساء والشيوخ ويقصف أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين، مساجد وكنائس في غزة، لم يتورع عن إستهداف منطقة الفيلات قرب مسجد الإمام علي وهذا أمر مدان ومستنكر". (الوكالة الوطنية للإعلام)