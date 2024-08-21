بالصور... العثور على مواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة

واصلت دوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس حملة الكشف على المؤسسات التجارية في سوق القمح.

وقد تمّ اليوم تسطير محضر ضبط بحق المدعو م.ط وهو صاحب احدى المؤسسات، بعد العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية مخزنة داخل مستودع تابع له.