قاصر حاول الدخول إلى شقة لسرقتها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاصراً كسر زجاج نافذة إحدى الشقق السكنيّة في محلة ساحة سعدون في أبي سمراء - طرابلس، بهدف السرقة.

وأشارت إلى أنّ أحد المواطنين رأى القاصر وهو يُحاول الدخول إلى الشقة، فقام بالصراخ عليه، وفرّ هارباً.