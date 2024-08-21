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لبنان

"حزب الله" استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:24
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "بعد متابعة ‌ومراقبة لقوات العدوّ الإسرائيليّ في موقع العباسية، تمّ رصد دبابة "ميركافا" فاستهدفناها بصاروخ مُوجّه وأصبناها إصابة مباشرة".
 
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لبنان

عربي-دولي

دبابة

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