"حزب الله" استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "بعد متابعة ‌ومراقبة لقوات العدوّ الإسرائيليّ في موقع العباسية، تمّ رصد دبابة "ميركافا" فاستهدفناها بصاروخ مُوجّه وأصبناها إصابة مباشرة".