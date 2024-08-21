بهية الحريري استنكرت اغتيال المقدح:

استنكرت النائبة السابقة بهية الحريري، جريمة اغتيال القيادي الفتحاوي خليل المقدح من قبل العدو الإسرائيلي .



واكدت الحريري في بيان ان "صيدا بكل تنوعها اللبناني والفلسطيني تقف موحدة متضامنة بوجه هذا الإستهداف الإسرائيلي الجديد، الذي يأتي ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني" ، متقدمة بأسمى آيات التعزية من عائلة الشهيد المقدح وقيادة حركة فتح وسائلة الله تعالى "ان يحمي الشعبين الفلسطيني واللبناني وينهي معاناة اهلنا الصامدين في غزة والضفة وفي جنوبنا الحبيب".

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