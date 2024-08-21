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لبنان

بهية الحريري استنكرت اغتيال المقدح:

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:55
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استنكرت النائبة السابقة بهية الحريري، جريمة اغتيال القيادي الفتحاوي خليل المقدح من قبل العدو الإسرائيلي .

واكدت  الحريري في بيان ان "صيدا بكل تنوعها اللبناني والفلسطيني تقف موحدة متضامنة بوجه هذا الإستهداف الإسرائيلي الجديد، الذي يأتي ضمن  الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني" ، متقدمة بأسمى آيات التعزية من عائلة الشهيد المقدح وقيادة حركة فتح وسائلة الله تعالى "ان يحمي الشعبين الفلسطيني واللبناني وينهي معاناة اهلنا الصامدين في غزة والضفة وفي جنوبنا الحبيب".
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