29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن مخزون الأدوية في لبنان.. هذا ما قاله وزير الصحة
Lebanon 24
21-08-2024
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع وزير الصحة العامة فراس الابيض جولته في طرابلس وانتقل الى المستشفى الحكومي في القبة يرافقه رئيس مجلس اداره المستشفى الدكتور فواز الحلاب ومدير المستشفى ناصر عدرة ورئيس مصلحة الصحة دكتور سعد الله صابونة.
Advertisement
وتحدث الوزير الابيض وقال: " نحن في المستشفى الحكومي نتابع جولتنا في طرابلس وفي منطقة الشمال، لنتابع الاستعداد لاي تطور امني لا سمح الله في حال توسعت الاعتداءات وسجل المزيد من النزوح، وكذلك على المشاريع القائمة في المستشفى الذي يعتبر واحدا من المراكز التي تعول عليها وزارة الصحة العامة في خطتها الاستراتيجية لزيادة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لاهلنا في المستشفيات الحكومية" .
وأضاف: "هذه الزيارة اليوم رسالة توجهها الحكومة لاهلنا في لبنان، وهي اننا جديون برفع الجهوزية لاي ازمة لا سمح الله وفي الوقت عينه رفع مستوى الخدمات التي نقدمها وخاصة للطبقات الاكثر هشاشة".
وردا على سؤال عن احتمال توسع العدوان والجهوزية الصحية قال الوزير الابيض :" نحن منذ بدء الاعتداءات في قطاع غزة أنشأت وزارة الصحة غرفة طوارئ صحية في الوزارة ونحن ومنذ بدء الازمات نجهز المستشفيات على مستوى العديد من ناحية التدريب على خطط الطوارئ وكيفية التعامل لا سمح الله اذا سقط عدد كبير من الجرحى .ونحن راينا سابقا كيف نفذت الخطة التي وضعناها في المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة الجنوبية وفي مستشفى بهمن على سبيل المثال ، وبسبب هذه التمارين والتدريبات تمكنا من استيعاب عدد كبير من الجرحى".
أضاف :"اما الموضوع الثاني فهو موضوع الاستعدادات اللوجستية وتحضير الأدوية اللازمة والمستلزمات الاخرى نحن بالنسبة لنا من جهتنا طلبنا من المستشفيات وشركات الأدوية رفع مستوى المخزون وبالفعل في موضوع الدواء والمستلزمات لدينا في لبنان ما يكفينا اقله لمدة أربعة اشهر في حال لا سمح الله حصل توسع للاعتداءات".
وتابع: "ولابد لي هنا ان اؤكد على موقف الحكومة اللبنانية الواضح والصريح فنحن من اليوم الاول نؤكد على الموقف اللبناني، اننا لا نريد الحرب ونحن دعونا من اليوم الاول لوقف فوري لاطلاق النار بدءا من غزه ونحن مع كل الاستعدادات التي اتخذناها نتمنى ان تكون كل استعداداتنا مجرد خطوات احترازية لا نحتاجها على الاطلاق ونتمنى هذه الاعتداءات التي تحصل على لبنان وهذه الحرب على العزل والابرياء في غزة ان تتوقف، ولكن مع هذا الكيان الهمجي اقل واجب علينا ان نحضر انفسنا لاي طارىء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
01:54 | 2024-08-21
21/08/2024 01:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
12:44 | 2024-08-20
20/08/2024 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
04:28 | 2024-08-21
21/08/2024 04:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي المدخل الشمالي لمدينة بيروت غدًا.. هذا التحذير يهمّكم
Lebanon 24
لسالكي المدخل الشمالي لمدينة بيروت غدًا.. هذا التحذير يهمّكم
13:44 | 2024-08-20
20/08/2024 01:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:19 | 2024-08-21
نتنياهو من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان: مستعدون لأي سيناريو
12:16 | 2024-08-21
الموسوي: استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا دعماً للمقاومة
12:05 | 2024-08-21
بعد كتاب ميقاتي عن الكهرباء.. بيانٌ من رئاسة مجلس الوزراء
12:03 | 2024-08-21
موعده تحدّد.. "بيروت ماراثون" أنجزت تحضيراتها اللوجستية لسباق "OMT بيروت ماراثون"
11:38 | 2024-08-21
محافظ بعلبك الهرمل: واجبنا أن نكون على أتم الجهوزية لمواجهة مخاطر الحرب
11:13 | 2024-08-21
قرارٌ جديد من "التربية".. هكذا أصبحت رسوم تسجيل "التعليم الرسمي"
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24