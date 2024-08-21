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لبنان

ماذا فعل الجيش في محلة الحوش عند أطراف صور؟

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:53
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فجر الجيش قنبلة عنقودية في محلة الحوش عند أطراف مدينة صور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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