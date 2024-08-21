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لبنان

قرارٌ جديد من "التربية".. هكذا أصبحت رسوم تسجيل "التعليم الرسمي"

Lebanon 24
21-08-2024 | 11:13
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أصدر وزير التربية عباس الحلبي قراراً حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة أنّه على كل طالب والتي تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولار أميركي.
 
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للإطلاع على القرار.. إليكم الصور المُرفقة أدناه:
 
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لبنان

وزير التربية

الحلبي

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