قرارٌ جديد من "التربية".. هكذا أصبحت رسوم تسجيل "التعليم الرسمي"

أصدر وزير التربية عباس الحلبي قراراً حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة أنّه على كل طالب والتي تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولار أميركي.

Advertisement

للإطلاع على القرار.. إليكم الصور المُرفقة أدناه: