دمارٌ وقلق.. مستوطنة إسرائيلية يضربها "حزب الله" بعشرات الصواريخ!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن أوضاع مستوطنة كتسرين الإسرائيلية في الجولان، والتي استهدفها "حزب الله" مباشرة بصواريخ أطلقها من لبنان.

وذكر التقرير أنهُ لمدة يومين على التوالي، صدرت أوامر لأكثر من 7000 من سكان كتسرين و 2000 آخرين من سكان شمال الجولان، بالبقاء لساعات طويلة بالقرب من المناطق المحمية، وانتظار ردّ "حزب الله" على اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر.

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كذلك، قال التقرير إنه في هذه الأثناء، وبينما لا يردُّ حزب الله على عملية الاغتيال المذكورة، فإنه غالباً ما يطلق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مستوطنات الجليل والجولان، رداً على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والقتال المستمر في قطاع غزة.

وقال التقرير أيضاً إن الحزب أطلق حوالى 50 صاروخاً على منطقة كتسرين، حيثُ أصيبت عدّة منازل بشكل مباشر واشتعلت فيها النيران، وأصيب أحد السكان المحليين، إيفان (33 عاماً)، بجروح متوسطة بسبب الشظايا.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين، فإنه خلافاً لما حدث في الماضي، فإنّ صواريخ "حزب الله" هذه المرة سقطت مباشرة في المستوطنة ولم تستهدف قواعد عسكرية بالقرب من كتسرين.

وفي تصريحٍ له خلال مكوثه في مركز زيف الطبي في صفد، قال إيفان: "كنت في المنزل وفجأة وقع انفجار كبير. تطاير الزجاج، قفزت من النافذة المحطمة وخرجت. رأيت أن كلبي بقي في الداخل ولم يتمكن من الخروج. عندها، عدت إلى الداخل لآخذه ولم أختر الذهاب إلى الملجأ لأنه بعيد عني، واعتقدت أن البقاء في المنزل أفضل من الركض في الشارع".

(رصد لبنان24)