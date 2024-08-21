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كتبت" الاخبار":انفجر الخلاف بين النائب بلال الحشيمي وحزب القوات اللبنانيّة، وبات الطّلاق واقعاً إثر التراشق العلني أخيراً، على خلفية الهجوم القواتي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتصدّي الحشيمي للحملة. غير أن ما طفا إلى السطح، هو رأس جبل جليد الخلافات المُستترة منذ فترة، والتي بدأت مع انزعاج الحشيمي من نقض «القوات» الاتفاق الذي عقده معها قبل الانتخابات النيابية، بدعمه مالياً وخدماتياً لتلبية احتياجات ناخبيه.الحشيمي تربكه حسابات الاستحقاق النيابي المُقبل مع استشعاره بأنّ تيّار المستقبل، يعد العدّة للمعركة المقبلة، مع بدء بعض الشخصيّات المحسوبة على «التيّار الأزرق» أو ممن تدور في فلكه تحركاتها الانتخابيّة باكراً.