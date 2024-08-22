محققًا اصابة مباشرة... "الحزب" استهدف ثكنة برانيت بقذائف مدفعية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، أنه استهدف عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 22-8-‏‏2024 ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابها إصابة مباشرة.

Advertisement