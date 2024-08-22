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لبنان

اسم جديد خارج "التيار" قريبا.. وباسيل منزعج: "مش هيك بتنحل القصص"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2024 | 01:30
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تضج اروقة "التيار الوطني الحرّ"باسم النائب الجديد المطروحة اقالته واستبعاده من صفوف "التيار" و"تكتل لبنان القوي"، ليكتمل بذلك عقد النواب المعارضين لسياسة رئيس الحزب والذين باتوا خارج الاصطفاف الحزبي.
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وأشارت المعلومات الى ان ورقة اقالة النائب باتت جاهزة ولا تحتاج الا الى التوقيع النهائي عليها.
وأكدت المعلومات ان اسماً آخر كان مطروحاً على لائحة الاقالات، الا ان تسوية معه في اللحظة الاخيرة حالت دون ذلك، واعادته الى كنف "التكتل".
وفي السياق، ابدى رئيس "التيار" جبران باسيل انزعاجه من "الاقتراحات الاعلامية" لحل المشكلات الداخلية لـ"التيار".
واعتبر امام العديد من زواره" ان هذه الأمور لا تحل بهذه الطريقة وامام الاعلام"، مشددا على" ان ابواب منزله والرابية لم تكن يوما موصدة في وجه اصحاب الاقتراحات، وكان حريا بهم ان يتقدموا باقتراحاتهم هناك بدل العراضات الاعلامية التي لا جدوى منها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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