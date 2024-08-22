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لبنان

وصلت إلى حيفا وما بعدها.. تقرير إسرائيلي يتحدث عن مسيّرات "حزب الله" هذا ما كشفه

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:45
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كشفت صحيفة إسرائيلية أن العديد من الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، خصوصا تلك المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية، من الوصول إلى مناطق دائل الأراضي الإسرائيلية دون أن ترصدها أنظمة الإنذار، الأمر الذي يساهم في فقدان الأمل لدى سكان المناطق الشمالية.
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وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العديد من الطائرات من دون طيار، وخاصة تلك المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية، تمكنت من الوصول إلى حيفا دون عوائق، بل ووصلت أبعد من ذلك، دون أن ترصدها أنظمة الإنذار أثناء عبورها من لبنان على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحاول أن يعترضها.
 
وقالت يديعوت أحرونوت إن أكثر من 1200 طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، توغلت داخل الأراضي الإسرائيلية منذ بدء هجوم حزب الله على الشمال، ولا تزال المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في الرد على "التهديد القاتل".

ووفقا ليديعوت أحرونوت، في يوم الأربعاء، حلقت 3 مسيّرات هجومية فوق هضبة الجولان فوق كاتسرين متجنبة محاولات الجيش الإسرائيلي لاعتراضها. وانتهت الحادثة باعتراض واحدة فقط فيما حققت المسيّرتين الأخريين ضربتين مباشرتين، فأصيب رجل بجروح متوسطة وعانى آخرون من القلق.
 
وبحسب الصحيفة، فإن البيانات تظهر أنه منذ بداية المعركة في الشمال تم تفعيل ما لا يقل عن 395 تحذيرا ضد تسلل الطائرات المسيّرة المهاجمة ونتيجة لذلك، طُلب من مئات الآلاف من السكان دخول المناطق المحمية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 

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