جرادة: لإقرار حق مزارعي التبغ في الجنوب وتعويضهم

قال النائب الياس جرادة في بيان: "إن شعبنا الصامد في الجنوب، اعتاد على دفع فواتير الحرب والسلام، واجه الشمس بسمرته، ولم تمل أنامله من غرس التبغ وشك الدخان تحت وابل نار العدوان على لبنان".



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وتابع: "لذلك فإننا نشد على سواعد المزارعين عموما وعلى مزارعي التبغ في الجنوب خصوصا، ونطالب الحكومة مجتمعة ووزارة المالية وشركة الريجي بإقرار حق المزارعين ولا سيما مزارعي التبغ في الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة، والتعويض عن الخسائر التي اصابتهم، بما يضمن صمودهم و يعزز ثباتهم في أرضهم". واضاف: "إن مزارعي التبغ في الجنوب هم أهل العزة و الكبرياء والإرادة، وأقل ما يتوجب علينا كشعب ودولة أن نتضامن معهم في كفاحهم وصبرهم وعزمهم لمواجهة كل التحديات والمخاطر".وتابع: "لذلك فإننا نشد على سواعد المزارعين عموما وعلى مزارعي التبغ في الجنوب خصوصا، ونطالب الحكومة مجتمعة ووزارة المالية وشركة الريجي بإقرار حق المزارعين ولا سيما مزارعي التبغ في الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة، والتعويض عن الخسائر التي اصابتهم، بما يضمن صمودهم و يعزز ثباتهم في أرضهم".

في الختام، طالب بـ "رفع سعر كيلو التبغ واستلامه من المزارعين بما يتناسب مع كلفته وتضحياتهم وارتفاع مستوى المعيشة في لبنان".