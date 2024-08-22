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لبنان

أهالي شكا استنكروا حرق النفايات في محيط بلدتهم... ويزبك دعا إلى التحرك لـ "وقف المجزرة"

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:10
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استيقظ أهالي بلدة شكا على دخان كثيف يلف أجواء البلدة، تبين انه ناتج عن حرق النفايات بما فيها النفايات الطبية العائدة للمستشفيات في الجبال المطلة على البلدة.

واستنكر أبناء شكا "هذا الاستهتار بصحة المواطنين"، ودعوا "القيمين على شؤون البلدة وأهلها للتحرك فورا لوقف هذه المجزرة". وناشدوا المدعي العام البيئي في الشمال "اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الفاعلين". 
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وقد تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك الموضوع وأجرى سلسلة إتصالات بالمعنيين، وتوجه إلى وزير البيئة ناصر ياسين وكتب عبر منصة "إكس": "مكب النفايات بين كفرحزير وشكا يحترق وينفث سمومه القاتلة.  ليل امس اهل شكا لم يعرفوا النوم بسبب الروائح الكريهة والدخان. الحلول الترقيعية لم تعد تنفع، المطلوب اقرار الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات سريعاً. صحة اللبنانيين في خطر".
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