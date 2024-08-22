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لبنان

اللواء ابراهيم استقبل السفير البرازيلي: أستبعد حربا شاملة

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:37
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استقبل اللواء عباس ابراهيم اليوم في مكتبه في بيروت، السفير البرازيلي لدى لبنان  تارسيسيو كوستا ،يرافقه الملحق العسكري والمستشار السياسي. 
وتناول البحث إحتمالات التصعيد في جنوب لبنان"،

واستبعد اللواء ابراهيم وقوع حرب شاملة، معتبرا "أن أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطا".   
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