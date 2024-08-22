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لبنان

"حزب الله" شيع الشهيد علي دقماق في النبطية

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:58
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شيّع "حزب الله" وأهالي مدينة النبطية الشهيد علي أحمد دقماق بموكب حاشد. 
بعد المراسم التكريمية، عزفت الفرقة الموسيقية في "كشافة الإمام المهدي" لحن الشهادة، ثم أدت ثلة "من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمضي على خطى المقاومة والشهداء".
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ثم جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، شخصيات وفاعليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.
 
وعند جبانة البلدة، أمّ إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق المصلين على الجثمان  ليُوارى بعدها في الثرى.
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