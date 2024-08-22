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لبنان

المطران ابراهيم: نرفض بقوة أن تصبح النفايات جزءاً من حياتنا الطبيعية

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:23
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اطلق رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، نداء لمحاربة النفايات والحفاظ على البيئة في لبنان.

وقال المطران ابراهيم في ندائه: "في قلب وطن يعج بتاريخ ثقافي طويل وثري، يظهر تناقض صارخ يعكس واقعاً مريراً نعيشه اليوم: عبثية التعايش بين الثقافة والنفايات في لبنان. هذه البلاد، التي لطالما كانت منارة للعلم والمعرفة والفنون، تجد نفسها الآن غارقة في أزمة بيئية تهدد سلامة الإنسان وكرامته، متمثلة في أكوام النفايات المتناثرة في كل زاوية وركن. ومن المؤسف أن يتأقلم الإنسان مع رؤية النفايات كجزء طبيعي من المشهد اليومي. إن هذا التأقلم ليس فقط انعكاساً لفشل الإدارات المعنية في التعامل مع هذه الكارثة، بل هو مؤشر خطير على فقداننا لحس الاستنكار والاستياء، اللذان يجب أن يدفعانا نحو التغيير".
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واكد ان "التعايش مع هذه الأزمة البيئية خيانة لقيمنا الثقافية والإنسانية". وقال: "علينا أن نرفض بقوة أن تصبح النفايات جزءاً من حياتنا الطبيعية، وأن نعمل بلا كلل للبحث عن حلول جذرية ومستدامة. يجب أن نعيد إحياء شعورنا بالمسؤولية تجاه البيئة، وأن نربي أنفسنا وأجيالنا على أن الحفاظ على البيئة هو جزء أساسي من حب الوطن والانتماء إليه. إننا بحاجة إلى تحرك جماعي وواعي لإنقاذ لبنان من هذه الكارثة. الحلول موجودة، ولكنها تتطلب إرادة قوية وعمل دؤوب. يجب أن نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الواقع، وأن نكون صوتاً عالياً ضد كل من يتسبب في تلوث بيئتنا وتشويه صورتنا الحضارية".
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