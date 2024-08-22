Advertisement

لبنان

بيرم استقبل ابي رميا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1237531-638599335845393108.png
Doc-P-1237531-638599335845393108.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير العمل مصطفى بيرم، النائب سيمون ابي رميا، وجرى عرض لقضايا عمالية ونقابية عامة، اضافة الى الاوضاع السياسية الراهنة.

كما استقبل بيرم "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" برئاسة حسن عمرو، وأوضح أن "الهدف من زيارة وزير العمل هو شكره على أدائه الرائد في مساعدة القطاع العام".
Advertisement
 
واضاف: كما جرت "مناقشة لمجمل المشاكل والشؤون والشجون التي يعاني منها القطاع العام، وجرى تبادل عدة اقتراحات تتعلق بايجاد الحل للمشاكل التي يعاني منها القطاع العام، وقد اكد الوزير انه "سيقوم بمتابعة كل المواضيع التي طرحت والعمل على معالجتها وفق القانون وقدرة الدولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:04 | 2024-08-22
09:03 | 2024-08-22
08:57 | 2024-08-22
08:42 | 2024-08-22
08:28 | 2024-08-22
08:04 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24