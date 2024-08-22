بيرم استقبل ابي رميا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم، النائب سيمون ابي رميا، وجرى عرض لقضايا عمالية ونقابية عامة، اضافة الى الاوضاع السياسية الراهنة.



كما استقبل بيرم "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" برئاسة حسن عمرو، وأوضح أن "الهدف من زيارة وزير العمل هو شكره على أدائه الرائد في مساعدة القطاع العام".

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واضاف: كما جرت "مناقشة لمجمل المشاكل والشؤون والشجون التي يعاني منها القطاع العام، وجرى تبادل عدة اقتراحات تتعلق بايجاد الحل للمشاكل التي يعاني منها القطاع العام، وقد اكد الوزير انه "سيقوم بمتابعة كل المواضيع التي طرحت والعمل على معالجتها وفق القانون وقدرة الدولة".