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لبنان

تيننتي: الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوتراً للغاية

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:03
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قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنّ "الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوتراً للغاية ويشهد تبادلاً لإطلاق النار بشكل يومي".

وأضاف: "منذ 8 تشرين الأول، طبقت "اليونيفيل" بروتوكولات أمنية للحفاظ على سلامة حفظة السلام حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في تهدئة الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها والحدّ من التوترات".
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وتابع: "يشمل ذلك إطلاق صفارات الإنذار عند حدوث تبادل إطلاق نار بالقرب من قواعدنا، أو عندما نرصد إمكانية حدوث إطلاق نار، أو عندما نتوقع رداً عسكرياً، أو عندما نتلقى معلومات حول عمل عسكري وشيك محتمل".

وختم تيننتي قائلاً: "نحن لا نتلقى معلومات مسبقة من أي طرف أو جهة فاعلة بشأن مكان أو توقيت حدوث مثل هذا العمل، بل نتصرف بدافع من الحذر الشديد لضمان سلامة الرجال والنساء الذين يخدمون من أجل السلام في جنوب لبنان قدر الإمكان في هذا الوضع الذي لا يمكن التنبؤ بتطوراته، مع الإشارة الى أنه لم يكن هناك تدريب يحاكي تصعيداً الليلة الماضية".
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