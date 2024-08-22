Advertisement

لبنان

ماغي فرح: لا حرب شاملة في لبنان

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1237587-638599461798925377.png
Doc-P-1237587-638599461798925377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد انتشار أخبار عن اقتراب الحرب، أكّدت الإعلاميّة ماغي فرح أنّ "المعلومات الواردة من بعض المصادر الموثوقة تُشير إلى أنّ لا حرب شاملة في لبنان".
 
 
وأضافت فرح: "قد تتوسّع عمليّات القصف، فإسرائيل لا يُمكنها فتح جبهة طويلة من لبنان وصولاً إلى الجولان السوريّ المحتلّ".
 
 
وتابعت: "هناك إنذار أميركي في موضوع الحرب، وهناك إتصالات أميركيّة وعربيّة مع إيران لعدم جرّ المنطقة إلى تدهور ليس من مصلحة أحد"، ولفتت إلى أنّ "سلطنة عمان ستشهد غداً إجتماعاً بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين يتعلّق بهذا الأمر".
 
 
وقالت فرح: "هناك حديث عن إنذار أميركيّ للبنان بتنفيذ القرار 1701 خلال 15 يوماً، وتخفيف العمليّات الحربيّة والعودة إلى قواعد الإشتباك".
 
 
وختمت بالقول: "لا حرب شاملة وموسعة".
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2024-08-22
15:00 | 2024-08-22
14:35 | 2024-08-22
14:34 | 2024-08-22
14:25 | 2024-08-22
14:22 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24