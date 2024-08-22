ماغي فرح: لا حرب شاملة في لبنان

بعد انتشار أخبار عن اقتراب الحرب، أكّدت الإعلاميّة ماغي فرح أنّ "المعلومات الواردة من بعض المصادر الموثوقة تُشير إلى أنّ لا حرب شاملة في لبنان".

وأضافت فرح: "قد تتوسّع عمليّات القصف، فإسرائيل لا يُمكنها فتح جبهة طويلة من لبنان وصولاً إلى الجولان السوريّ المحتلّ".

وتابعت: "هناك إنذار أميركي في موضوع الحرب، وهناك إتصالات أميركيّة وعربيّة مع إيران لعدم جرّ المنطقة إلى تدهور ليس من مصلحة أحد"، ولفتت إلى أنّ "سلطنة عمان ستشهد غداً إجتماعاً بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين يتعلّق بهذا الأمر".

وقالت فرح: "هناك حديث عن إنذار أميركيّ للبنان بتنفيذ القرار 1701 خلال 15 يوماً، وتخفيف العمليّات الحربيّة والعودة إلى قواعد الإشتباك".

وختمت بالقول: "لا حرب شاملة وموسعة".