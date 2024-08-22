بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة

Advertisement

افاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجل عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 22 آب 2024 هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.وحدد المركز موقعها في البحر مقابل شاطئ جنوب لبنان.وكان قد شعر بها عدد من المواطنين.