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لبنان

بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:41
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افاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجل عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 22 آب 2024 هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.


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وحدد المركز موقعها في البحر مقابل شاطئ جنوب لبنان. 


وكان قد شعر بها عدد من المواطنين.
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