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لبنان

بيرم استقبل وفد لقاء العاملين في القطاع العام

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:52
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التقى وفد من "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة.
وأشار بيان للوفد، الى أنهم "شكروا للوزير بيرم جهوده الرامية الى دعم القطاع العام، عارضين لانجازات اللقاء وخطط التدريب والتطوير والاتفاقيات والورش التي أقامها، وتلك التي في جعبته المزيد منها. وتطرقت المطالب الى ضرورة إقرار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد للخاضعين لقانون العمل، لا سيما العاملين في المؤسسات العامة والبلديات، ورفع قيمة المنح المدرسية مستقبلا لهؤلاء، بالاضافة الى تعديل شروط وقيمة المثابرة للعاملين في القطاع العام عموما وفي مناطق المواجهة مع العدو الاسرائيلي خصوصا، وادخال الزيادات في صلب الراتب، وتعزيز قيمة المعاش التقاعدي، وتعزيز الوظيفة العامة واعادة الاعتبار اليها".
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ولفت البيان الى أن بيرم "أثنى على أداء اللقاء بالرغم من ضعف الامكانات المادية، مؤكدا ان لبنان بكادره البشري سيبقى محلقا أينما كان، واعدا بتعاون في المستقبل القريب وشراكة تحقق ما يصبو إليه ويستحقه الشعب اللبناني، بخاصة العاملين في القطاع العام.
وشدد على ان مطالب الوفد محقة، وان وزارة العمل تسعى جاهدة، بالرغم من الازمة الاقتصادية التي ضربت جميع القطاعات لا سيما القطاع العام، الى الحفاظ على الحد الأدنى الذي يستطيع فيه العامل الاستمرار في العمل، وقد حققنا في ذلك انجازات".
وذكر البيان أن "الوفد أبدى ختاما، رغبته بعقد المزيد من اللقاءات مع الوزير بيرم، الذي رحب بهذا المطلب، مثنيا على أداء اللقاء الوطني الداعم للمقاومة الى جانب دوره التنموي الرائد". (الوكالة الوطنية)
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