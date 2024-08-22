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لبنان

بيان جديد لـ"حزب الله".. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:15
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه استهدف انتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم.




وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة (18:15) من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-‏‏2024 انتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة".
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