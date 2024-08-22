قرارٌ لوزير التربية.. ماذا جاء فيه؟

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اصدر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي قرارين، يتعلق الاول بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق الثانويات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين للعام 2024-2025، والثاني بتصحيح خطأ مادي واقع في القرار رقم 680/م/2024 تاريخ 21/8/2024 (المتعلق بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة).