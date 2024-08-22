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لبنان

إطلاق نار في منطقة التل بطرابلس.. اليكم ما جرى اليوم

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:48
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أطلق المدعو "ا.ق" النار بإتجاه المدعو "ع.ح" في منطقة التل - طرابلس، من دون اصابته، ثمّ فر مطلق النار الى جهة مجهولة، وفقاً لمندبة "لبنان 24". 



وعرف ان اطلاق النار ناتج عن اشكال سابق بين الطرفين.
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